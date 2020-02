Coronavirus, sospese le sfilate di Carnevale a Oggiono, Garlate e Casatenovo

La comunicazione dei sindaci dopo un confronto con la Prefettura

“Non sono segnalati casi di infezione nel nostro territorio, misura cautelativa a seguito delle direttive ministeriali”

OGGIONO – Il Coronavirus ‘ferma’ anche il Carnevale a Oggiono, Garlate e Casatenovo. Questa la comunicazione urgente fatta questa mattina, domenica, dai sindaci dei tre Comuni che hanno annunciato la sospensione delle sfilate previste per il pomeriggio.

“A seguito delle direttive ministeriali della serata del 22 febbraio 2020 con cui si sospendono le manifestazioni sportive di ogni ordine, disposizioni restrittive che per la prima volta interessano tutto il territorio lombardo, misure volte al contenimento della diffusione dell’infezione da Coronavirus, si dispone, dopo confronto con la Prefettura, cautelativamente la sospensione delle sfilate di Carnevale previste oggi a Casatenovo, Garlate ed Oggiono” scrivono i sindaci, Chiara Narciso di Oggiono, Filippo Galbiati di Casatenovo e Giuseppe Conti di Garlate.

“Non sono segnalati casi di infezione nei nostri territori per cui al momento non vi sono ulteriori disposizioni restrittive nei nostri Comuni. La misura s’inserisce esclusivamente nel percorso di azioni coordinate tra gli enti pubblici in questi giorni, azioni volte alla cautela ed alla prevenzione”.

Il sindaco di Oggiono, Chiara Narciso, rivolgendosi ai suoi concittadini ha annunciato che la sfilata non sarà annullata ma rinviata:

“E’ stata una decisione difficile, ben conoscendo il grande lavoro degli organizzatori e di tutti quelli che si impegnano per realizzare questa manifestazione. Tuttavia abbiamo ritenuto che, in questa situazione di grande incertezza, dovesse prevalere un principio di maggior tutela della salute nei confronti di tutti i nostri cittadini. La decisione è stata presa dopo aver sentito il parere delle autorità competenti e in accordo con i Sindaci degli altri Comuni del territorio dove erano previste manifestazioni dello stesso genere” ha comunicato.

“Vogliamo di nuovo ribadire, per tranquillizzare tutti, che non è stato segnalato nessun rischio specifico ma si tratta di una scelta esclusivamente di tipo preventivo. La manifestazione non è annullata, ma rinviata ad una nuova data quando la situazione sarà più chiara e tranquilla. Sicuri che comprenderete il senso di questa scelta, siamo certi che sarete presenti numerosi, gioiosi e soprattutto sereni come si conviene in un’occasione di festa, alla data in cui recupereremo la nostra bellissima sfilata” ha concluso il sindaco.