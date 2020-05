Costa. Infortunio alla Limonta: operaio investito da un muletto

Lavoratore soccorso dopo essere stato investito da un muletto

E’ successo alla Limonta di Costa Masnaga, 40enne in ospedale

COSTA MASNAGA – E’ stato trasportato in ospedale in condizioni fortunatamente non gravi il lavoratore vittima di un infortunio questa mattina, mercoledì, alla Limonta di Costa Masnaga.

Il lavoratore, 40 anni, è stato travolto da un muletto riportando traumi agli arti inferiori. Il personale sanitario è intervenuto prestandogli le prime cure sul posto per poi trasportarlo in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto.