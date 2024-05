Costa Masnaga. Bimba cade dal balcone, è gravissima

La bimba di 3 anni è stata elitrasportata all’ospedale di Bergamo

COSTA MASNAGA – Versa in gravissime condizioni la bambina di 3 anni che nel pomeriggio di oggi, giovedì, sarebbe caduta dal balcone di casa. Il drammatico incidente è avvenuto a Costa Masnaga alle 16.00 circa.

Subito è scattata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza, con il personale della Croce Verde di Bosisio Parini. In volo da Milano si è alzato l’elicottero di Areu, per accelerare le operazioni di soccorso l’equipe medica è stata calata con il verricello. La piccola è stata elitrasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. La prognosi è riservata mentre sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che il padre si sia assentato per pochi minuti per accudire gli altri due figli e proprio in quel frangente la figlioletta si sarebbe sporta dal balcone precipitando dal secondo piano.