Costa Masnaga piange Achille Sala storico titolare del Mary’s Bar

Morto all’età di 88 anni, fino a poco tempo fa era ancora presente dietro al bancone

Nel 2025, per i 50 anni di attività, aveva ricevuto l’Aquila di Diamante di Confcommercio Lecco nella cerimonia dei Maestri del Commercio

COSTA MASNAGA – E’ grande il dolore per la morte di Achille Sala, storico titolare del Mary’s Bar di Costa Masnaga. Per oltre 50 anni è stato un vero e proprio punto di riferimento dietro il bancone dello storico locale nel centro del paese, una lunga storia che oggi è portata avanti dal figlio Roberto.

Achille Sala si è spento nei giorni scorsi all’età di 88 anni. Un uomo conosciuto e apprezzato da tutti in paese non solo per il suo mestiere che ha sempre portato avanti con grande passione, ma anche per il suo impegno, in passato, come consigliere nell’amministrazione comunale. Un lavoro, quello di barista, che ha amato fino alla fine tanto che fino a un paio di anni la sua presenza dietro al bancone era ancora costante.

Achille Sala e il Mary’s Bar hanno contribuito a scrivere un pezzo di storia di Costa Masnaga, una tradizione di famiglia che oggi continua ancora grazie alla passione del figlio Roberto. E proprio per i 50 anni di attività, Achille Sala, nella cerimonia dei Maestri del Commercio di Confcommercio Lecco aveva ricevuto l’Aquila di Diamante simbolo di dedizione e continuità nel mondo del commercio. Un riconoscimento dal forte valore umano di cui Achille Sala andava molto orgoglioso perché racchiudeva l’autentico rapporto di fiducia costruito con la comunità in lunghi anni di passione, sacrificio e spirito di servizio.

Il funerale di Achille Sala è stato celebrato sabato scorso e l’abbraccio della comunità è stato commovente. Lascia la moglie Giovanna, i figli Silvana con Michele, Roberto con Daniela, i nipoti Marco, Giulia, Davide e Simone, e tutti i parenti.