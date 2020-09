Cremella, 60enne colto da malore: soccorso con il Dae da un infermiere di passaggio

L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Legnano in codice rosso

Un infermiere di passaggio gli ha praticato le prime cure utilizzando anche un defibrillatore pubblico presente in zona

CREMELLA – E’ stato rianimato da un infermiere che si trovava per caso a passare per strada l’uomo di 60 anni colpito questo pomeriggio, lunedì, da malore. L’episodio si è verificato in piazza don Severino Colombo intorno alle 17.30. Fondamentale è risultata anche la presenza in loco di un defibrillatore pubblico utilizzato per rianimare l’uomo e fornire le prime cure. Il paziente è stato poi preso in carico dall’auto infermieristica e caricato poi sull’elisoccorso che lo ha trasportato in ospedale a Legnano. Le condizioni del sessantenne restano particolarmente critiche.