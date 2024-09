Crolla un muro sui binari: evacuati 60 passeggeri del Besanino

E’ successo questa mattina, lunedì

La circolazione è interrotta all’altezza di Villa Raverio (Besana Brianza)

BESANA BRIANZA – Sessanta passeggeri di un treno della linea Lecco – Milano Porta Garibaldi, la S7, meglio nota come Besanino, sono stati fatti evacuare dalle carrozze questa mattina, lunedì, a seguito di uno smottamento sulla tratta ferroviaria. Un muro è infatti crollato sui binari, bloccando la circolazione dei treni.

Le operazioni di soccorso sono in corso e sono stati attivati tutti i mezzi necessari per garantire il trasferimento sicuro e tempestivo dei passeggeri. E’ stato richiesto l’intervento dei tecnici di Rfi e dei Vigili del Fuoco. La circolazione ferroviaria è sospesa ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.