Vittima dello schianto a Galbiate, aveva 19 anni

Abitava nella frazione di Imberido con i genitori e due sorelle

OGGIONO – “Non ci sono parole, la morte di un ragazzo così giovane ha colpito tutti. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore”. Il sindaco di Oggiono, Chiara Narciso, si fa portavoce della propria comunità in lutto per la scomparsa di Lorenzo Arosio, il 19enne che ieri a Galbiate ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

Il ragazzo stava rincasando quando la sua auto ha sbandato lungo via Milano, la strada tra Galbiate e Oggiono. Il mezzo ha colpito un albero a lato della carreggiata per poi finire in una scarpata. Lo schianto è stato fatale per il ragazzo (L’ARTICOLO PRECEDENTE)

Ex studente del Badoni, Lorenzo Arosio abitava nella frazione di Imberido insieme ai genitori e alle due sorelline. Lavoratore di un’azienda di Mandello del Lario, frequentava da tempo una giovane di Galbiate. Tanti i messaggi di cordoglio espressi da quanti lo conoscevano e da chi ha voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia.

L’ultimo saluto si svolgerà domani, sabato, alle 15 ai funerali che saranno celebrati nella chiesa di Santa Eufemia a Oggiono.