Dolore anche a Dolzago per la morte del culturista colpito dal virus

Pasquale Gallace, 44 anni, è morto dopo aver contratto il Coronavirus

Lutto tra gli sportivi della palestra di Dolzago dove si allenava

DOLZAGO – “Ciao Pasquale”, due parole per dare un addio inaspettato e carico di dolore: così gli amici della palestra Physique Club di Dolzago hanno salutato per l’ultima volta Pasquale Gallace, classe 1976, morto in ospedale nel monzese in seguito a complicazioni legate al Coronavirus.

Lo sportivo, residente a Veduggio, era molto conosciuto anche nella Brianza oggionese. Lavorava da circa 10 anni presso lo stabilimento di Trezzo d’Adda del gruppo Agrati che, in una lettera ai dipendenti, ha espresso vicinanza alla famiglia dello scomparso.

Da circa due settimane il 44enne era ricoverato in ospedale. Tanti i messaggio di cordoglio arrivati nelle ultime ore all’indirizzo del culturista strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari e dei suoi conoscenti.