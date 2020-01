Braciere nella stanza, 5 persone intossicate a Dolzago. Tra loro anche due bambini

Soccorsi in via Fratelli Gilardi a Dolzago

L’allarme è scattato questa mattina, 2 gennaio, intorno alle 6

DOLZAGO – L’allarme è scattato poco dopo le 6 di questa mattina, giovedì 2 gennaio. I soccorsi si sono precipitati in via Fratelli Gilardi, nel comune di Dolzago, per una intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto cinque persone tra cui due minori.

Le ambulanze hanno trasportato le cinque persone, tutte con sintomi da intossicazione e alcune con cefalea, nausea e vomito, agli ospedali di Lecco e Erba. Nessuna di loro, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita. Soccorse due donne, una di 47 e l’altra di 38 anni, e un uomo di 45, oltre a due minori, una ragazzina di 10 anni e un bambino di 7.

La forte concentrazione di monossido di carbonio sarebbe stata causa dalla presenza nella stanza di un braciere. Oltre ai sanitari sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.