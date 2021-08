Dolzago. Elisoccorso in azione: 62enne all’ospedale in gravi condizioni

La richiesta di intervento è stata lanciata poco prima delle 9.30 di oggi, sabato

L’uomo è caduto dopo essere stato colpito da un malore

DOLZAGO – Intervento dell’elisoccorso, unitamente ad un’ambulanza e un’automedica, a Dolzago, in via provinciale, nei pressi dell’area commerciale “Laghetto” posta all’inizio del paese provenendo da Oggiono, a seguito della richiesta di intervento per un malore.

A finire all’ospedale, in gravi condizioni, è stato un uomo di 62 anni, colto da malore. L’uomo, da quanto è emerso, sarebbe caduto violentemente picchiando la testa.

Da qui la richiesta di intervento, effettuata poco prima delle 9.30, con l’arrivo dei mezzi di soccorso tra cui l’elisoccorso da Como. Dopo le prime cure prestate sul posto, il 62enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale.