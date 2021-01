Dolzago, incidente alla rotonda: due feriti in ospedale

L’incidente è avvenuto ieri sera venerdì poco prima delle 21

Le auto si sono ribaltate in corrispondenza della rotonda posta sulla Sp 51

DOLZAGO – Due feriti trasportati in codice giallo (media gravità) all’ospedale Manzoni di Lecco. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, venerdì 23 gennaio, poco prima delle 21 alla rotonda situata lungo la provinciale 51 che collega Bevera a Oggiono.

Ancora al vaglio dei carabinieri, la dinamica dell’incidente in cui si sono ribaltate due auto, tanto che la centrale operativa di Areu aveva allertato i soccorsi, in un primo momento, in codice rosso.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Lecco. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, i due feriti, una donna di 27 anni e un uomo di 39 anni, sono stati trasportati, rispettivamente dalla Croce Verde di Bosisio e dalla Croce Rossa di Olgiate, in codice giallo in ospedale a Lecco.