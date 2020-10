Dolzago, incidente stradale sulla Provinciale 51

L’incidente intorno alle 15.30 tra un’auto e una moto

Soccorso il motociclista

DOLZAGO – Un motociclista è finito in ospedale in codice giallo dopo essersi scontrato con un’auto lungo la strada Provinciale 51, tra Dolzago e Sirone.

L’incidente, la cui dinamica è al vaglio dei Carabinieri giunti sul posto per i rilievi del caso, è avvenuto alle 15.30. Coinvolti uno scooter e un’utilitaria. Ad avere la peggio, come detto, è stato il centauro trasportato in codice giallo in ospedale dall’ambulanza giunta sul posto.