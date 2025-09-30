Dolzago piange il consigliere comunale Luigi Oscar Aglione, aveva 53 anni

Una persona molto conosciuta in paese, faceva parte del gruppo di minoranza

DOLZAGO – E’ grande il dolore a Dolzago per la morte di Luigi Oscar Aglione all’età di soli 53 anni. Una persona molto conosciuta in paese per via del suo impegnato in consiglio comunale. L’amministrazione di Dolzago esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa avvenuta ieri, 29 settembre.

Aglioni ha ricoperto con impegno e dedizione il ruolo di Consigliere Comunale di minoranza e capogruppo della propria lista, contribuendo con passione e senso civico alla vita amministrativa del paese in questo mandato e nel precedente, terminato nel 2024.

Il sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e tutto il personale dell’ente si stringono con affetto e commozione alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze: “In un paese piccolo come il nostro è sempre difficile trovare persone che si fanno avanti, pronte a spendersi per la comunità – hanno detto dal gruppo di maggioranza -. Da qualche anno Luigi si era messo in gioco, portando avanti con passione le proprie idee nel Comune e rappresentando i cittadini che lo avevano eletto. In momenti come questo è più che mai dovuto togliersi di dosso simboli di lista e accantonare le fazioni politiche e stringersi attorno alla famiglia di Luigi per un ultimo saluto”.