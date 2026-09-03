Dolzago. Scontro auto moto in via Corsica: in volo anche l’elisoccorso

E’ successo questo pomeriggio, giovedì, intorno alle 15.30

L’uomo di 86 anni è stato trasportato in codice giallo in ospedale

DOLZAGO – Brutto incidente tra un’auto e una moto lungo via Corsica: è successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 settembre, intorno alle 15.30.

Ad avere la peggio il motociclista di 86 anni che, sbalzato a terra dall’impatto con l’auto, sarebbe rimasto incastrato con le gambe sotto il mezzo.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa dell’Emergenza Urgenza di Areu che ha inviato sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica.

In volo si è alzato, da Como, anche l’elisoccorso. L’anziano è stato preso in cura dai sanitari: in base a quanto è stato possibile apprendere avrebbe rimediato un trauma facciale e la frattura dei femori. Allertati anche i Vigili del Fuoco mentre i carabinieri della Compagnia di Merate avranno il compito di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente.