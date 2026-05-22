Dolzago, violento schianto sulla provinciale: sul posto anche l’elisoccorso

L’allarme è scattato intorno alle 18.45: sul posto tre ambulanze, due automediche e l’elisoccorso di Sondrio

DOLZAGO – Un violento scontro tra auto ha mobilitato nel tardo pomeriggio di oggi i soccorsi lungo la provinciale a Dolzago. Nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte quattro persone: una donna di 38 anni, un uomo di 20 anni e altre due persone delle quali, al momento, non sono state diffuse le generalità.

L’allarme è scattato alle 18.45 circa. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso del sistema di emergenza sanitaria, tra cui due automediche, tre ambulanze e l’elisoccorso di Sondrio, oltre ai Vigili del Fuoco del comando di Lecco e le forze dell’ordine.

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale nel territorio comunale di Dolzago. La dinamica dello schianto è in fase di accertamento. Le persone coinvolte sono state prese in carico dal personale sanitario intervenuto sul posto.