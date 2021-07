Doppio incidente in mattinata, due auto fuori strada a Garbagnate e Sirone

A Garbagnate un 53enne finisce con l’auto nel bosco

A Sirone un 18enne perde il controllo e va a sbattere contro un albero

GARBAGNATE MONASTERO/SIRONE – Brutto incidente poco prima delle 8 di oggi, giovedì 15 Luglio, a Garbagnate Monastero. Un uomo stava percorrendo via Sandro Pertini sulla sua utilitaria, una Citroen C3, quando ha perso il controllo del mezzo finendo nel bosco a lato della strada e sbattendo contro alcuni alberi.

Sul posto si sono portati subito i Vigili del Fuoco di Lecco, un’ambulanza e l’elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo, insieme agli uomini della Polstrada chiamati a chiarire la dinamica dell’incidente. Un uomo di 53 anni, che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico) e trasportato all’ospedale.

A pochissimi chilometri di distanza, quasi contemporaneamente, sulla tangenzialina che collega Dolzago a Molteno, nel territorio comunale di Sirone, i soccorsi sono intervenuti nuovamente per un giovane che è finito fuori strada.

Il 18enne a bordo di una Citroen C2 stava percorrendo via Provinciale quando ha sbandato, è uscito di strada andando contro un albero, per poi tornare sulla carreggiata e concludere lì la carambola. Anche in questo caso in un primo momento si è temuto il peggio: sul posto in codice rosso un’ambulanza, l’automedica, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polstrada. Fortunatamente il giovane non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in codice verde (poco critico) all’ospedale.