Dramma a Sirone: muore investito dal treno

E’ successo questa sera, venerdì, lungo la linea ferroviaria Lecco – Molteno – Monza

Morto un 72enne: sul posto ambulanze, carabinieri e Vigili del Fuoco

SIRONE – Dramma questa sera, venerdì, a Sirone lungo la linea ferroviaria S7 Lecco – Molteno – Monza – Milano. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, un uomo di 72 anni è morto investito da un treno. La tragedia è avvenuta intorno alle 20 in via dell’Industrie, la zona al confine tra Sirone e Molteno. Immediata la mobilitazione con l’invio sul posto, in codice rosso, di un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio, dell’automedica, dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso.

La circolazione sulla linea ferroviaria è stata interrotta: Trenord ha fatto saper che “al fine di permettere gli accertamenti da parte delle Autorità competenti lungo la linea, la circolazione è attualmente sospesa tra le stazioni Molteno e Oggiono. I treni interessati sono il 24767, 24769 e 24773”. Sempre Trenord ha fatto sapere che il 10441 e il 10443 terminano il viaggio a Molteno.