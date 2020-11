Droga. Arrestati tre pusher, spacciavano anche nella zona di Costa Masnaga

Carabinieri comaschi hanno fermato tre spacciatori marocchini

Vendevano cocaina e hashish tra Arosio, Costa Masnaga e Giussano

COSTA MASNAGA – Uno di loro era già stato portato in carcere, mentre gli altri due sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri di Mariano Comense: in manette tre giovani di origine marocchina, secondo l’accusa spacciatori di droga nella zona della Brianza ai confini tra la Lecco e di Como.

Si tratta di: J.H., classe 1992, domiciliato ad Arosio (associato in carcere), E.B.M., classe 1989, domiciliato a Inverigo e B.Y., classe 1998, in Italia senza fissa dimora.

L’indagine trae origine dagli approfondimenti investigativi avviati dai carabinieri nel corso del 2018 a seguito di cessioni di sostanze stupefacenti di vario genere, per lo più cocaina e hashish, commesse dai tre pusher a Costa Masnaga, Arosio e Giussano, un’attività che sarebbe proseguita fino allo scorso mese di ottobre 2020,