Entrambi gli incidenti sono avvenuti nel tratto compreso tra Costa Masnaga e Nibionno, uno in direzione nord e uno sud, lungo la Statale 36

In volo anche l’elisoccorso, due 38enni ricoverati in codice giallo

COSTA MASNAGA/NIBIONNO – Pomeriggio di disagi sulla Statale 36, in entrambe le direzioni, Nord e Sud, a causa di due incidenti stradali avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

Il primo si è verificato in direzione Nord (Colico) nel tratto compreso tra Nibionno e Cibrone. Coinvolte due auto che per motivi da chiarire si sono tamponate. Quattro le persone coinvolte, due ragazzi di 21 e 24 anni, una donna di 51 e un uomo di 55. Fortunatamente per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Più serio invece l’incidente che si è verificato poco dopo, intorno alle 15.30, in direzione Sud (Milano) nel tratto tra Costa Masnaga e Nibionno, tra un’auto e una moto. I soccorsi in questo caso sono stati allertati in codice rosso (massima criticità) e in volo si è alzato anche l’elisoccorso. Due persone, entrambe di 38 anni, sono state soccorse in codice giallo e trasportate all’Ospedale di Lecco con traumi vari.

Inevitabili i disagi alla viabilità con code lungo le due carreggiate.