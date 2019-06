Due incidenti lungo la Statale 36, incolonnamenti verso Milano

Scontro auto moto sulla rampa di uscita di Nibionno in direzione Milano

Pochi metri più avanti tamponamento tra un’auto e una cisterna. Attenzione al traffico

NIBIONNO – Due incidenti stradali in pochi metri lungo la super questa mattina, poco prima delle 8: il primo si è verificato all’altezza della rampa di uscita di Cibrone (direzione sud), coinvolto un motociclista che, per cause da chiarire, è stato urtato da un’automobile.

Sul posto in codice giallo si sono portati i soccorsi, un’ambulanza di Lecco Soccorso e un’automedica, oltre che la Polizia. Ferito un 52enne trasportato in ospedale in codice giallo.

Pochi minuti dopo, sempre sulla Statale 36 direzione sud, un altro tamponamento tra una moto e un’autocisterna. Nessuna persona sembrerebbe rimasta coinvolta. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Inevitabili le conseguenze sul traffico con incolonnamenti in direzione Milano.