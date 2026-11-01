Due incidenti stradali sabato sera, Vigili del Fuoco in azione a Merate e Oggiono

Coinvolti giovani tra i 19 e i 36 anni

Fortunatamente, nessuna grave conseguenza

LECCO – Due incidenti stradali hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di sabato 31 ottobre, tra Merate e Oggiono. In entrambi i casi, le squadre del Comando provinciale di Lecco sono intervenute per gestire le emergenze e mettere in sicurezza le aree interessate.

Il primo intervento si è svolto a Merate, lungo la strada provinciale 342, dove si è verificato uno scontro frontale tra veicoli. Sul posto è intervenuta d’urgenza la squadra del Distaccamento di Merate, che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona e dei mezzi coinvolti, collaborando con il personale sanitario impegnato nei soccorsi.

Un secondo intervento ha interessato il territorio comunale di Oggiono, dove una squadra del Distaccamento volontario di Valmadrera è stata chiamata a intervenire per un altro incidente stradale. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco hanno operato per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza della sede stradale.

In entrambi gli scenari erano presenti anche il personale sanitario e le forze dell’ordine. Fortunatamente, per nessuno dei coinvolti (tutti giovani tra i 19 e i 36 anni) non ci sono state gravi conseguenze.