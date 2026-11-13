Due incidenti sulla SS36, pomeriggio difficile per gli automobilisti: code verso Milano

I sinistri tra Garbagnate Monastero e Costa Masnaga e tra Lecco Bione e Pescate-Malgrate. Coinvolto un uomo di 67 anni nel primo episodio

MOLTENO – Due incidenti stradali nel giro di pochi minuti hanno interessato la SS36 nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, provocando disagi alla circolazione lungo la direttrice in direzione Milano.

Il primo sinistro si è verificato intorno alle 17.30, nel tratto compreso tra Garbagnate Monastero e Costa Masnaga, in direzione sud. Nell’incidente, che ha coinvolto due auto, è rimasto coinvolto un uomo di 67 anni. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Bosisio Parini, insieme alle forze dell’ordine.

L’incidente ha provocato lunghe code per gli automobilisti in viaggio verso Milano.

Un secondo incidente si è verificato poco prima delle 18, sempre lungo la SS36, questa volta nel tratto tra Lecco Bione e Pescate-Malgrate. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro tra due automobili, con due persone coinvolte, un uomo di 59 anni e una donna di 64.

Per i soccorsi sono intervenute la Croce Rossa di Lecco e un’automedica, oltre alle forze dell’ordine.

Due episodi ravvicinati che hanno interessato la principale arteria stradale del territorio lecchese nella fascia oraria del rientro.