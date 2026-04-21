E’ morta Luigina De Capitani, ex sindaca di Castello Brianza

Leghista doc, è stata sindaca di Castello dal 2004 al 2014

E’ stata anche presidente dell’Avo Lecco

CASTELLO BRIANZA – Dolore e commozione per la morte di Luigina De Capitani, sindaca dal 2004 al 2014, nonché volontaria instancabile all’interno dell’Avo Lecco, associazione di cui era stata anche presidente.

Determinata, combattiva e attenta, De Capitani militava nella Lega, partito di cui era stata anche segretario della Sezione Regina Teodolinda. “A nome della Segreteria Provinciale di Lecco, esprimo il più profondo cordoglio per la nostra storica militante” commenta Daniele Butti, segretario provinciale Lega Lombarda per Salvini Premier -. Luigina ha rappresentato per anni un punto di riferimento per la nostra comunità politica e per il territorio. Eletta Sindaco di Castello di Brianza nel 2004 e riconfermata alla guida dell’amministrazione sino al 2014, ha guidato il paese con determinazione e spirito di servizio, distinguendosi per l’attenzione alla sicurezza e alle opere pubbliche”.

Un impegno proseguito anche dopo il doppio mandato come sindaco, restando attiva

in Consiglio comunale: “La sua dedizione, la sua passione e il suo attaccamento al territorio resteranno un esempio per tutti noi”.

Cordoglio è espresso anche da Avo Lecco: “Luigina è stata una volontaria instancabile. Faceva servizio in Cardiologia, all’istituto Airoldi & Muzzi anche durante la pandemia, in Segreteria come responsabile e in questi ultimi tre anni aveva ricoperto anche il ruolo di presidente. La sua presenza nell’associazione è stata preziosa. Ci mancheranno il suo ottimismo, la sua dedizione e il suo sorriso”.