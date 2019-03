A causa del forte vento una pianta si è abbattuta sulla strada tra Ello e Dolzago

La strada resterà chiusa fino a tarda sera per consentire i lavori di rimozione

ELLO – A causa del forte vento che sta sferzando tutta la provincia una pianta si è abbattuta sulla strada che congiunge Ello e Dolzago.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 17 di oggi, lunedì. La pianta nella caduta ha colpito anche alcuni cavi della rete elettrica.

La strada, probabilmente, rimarrà chiusa fino a tarda sera per consentire la rimozione dell’albero e gli interventi di ripristino della linea elettrica.

E’ possibile effettuare un percorso alternativo: giunti alla rotonda del campo sportivo è possibile imboccare via della Boggia giungendo in località Zero.

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco in Provincia di Lecco a causa del forte vento che continua ad imperversare da questo pomeriggio. Decine le chiamate giunte al Comando provinciale per interventi legati principalmente ad alberi cadute e rami pericolanti.