Sterpaglie a fuoco in un campo affacciato a via provinciale a Dolzago

Sul posto sono intervenuti all’alba i pompieri con diversi mezzi

DOLZAGO – Un incendio si è sviluppato nelle primissime ore della mattinata in un campo affacciato a via Provinciale a Dolzago. Si tratterebbe di un rogo di sterpaglie che hanno preso fuoco, per cause non note.

Intorno alle 6 sono intervenute quattro squadre di Vigili del Fuoco due provenienti dal Comando di Lecco e due dal distaccamento Volontario di Valmadrera, impegnate nello spegnimento del rogo, che è stato contenuto dall’azione dei pompieri e definitivamente spento poco prima delle 8.