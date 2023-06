Fugge dai carabinieri, inseguito e fermato 23enne di Oggiono

Inseguimento nel monzese, 23enne arrestato dai Carabinieri

Pluripregiudicato, risiede a Oggiono. Trovato in possesso di droga

BRIOSCO / OGGIONO – Non si è fermato all’alt della pattuglia per darsi ad una fuga precipitosa in auto ma i carabinieri lo hanno fermato e arrestato: protagonista dell’episodio è un giovane di origine marocchina, pluripregiudicato residente a Oggiono.

Lo scrivono i colleghi di MB News. E’ successo nel pomeriggio di lunedì a Briosco: i militari dell’Arma erano impegnati in un pattugliamento quando hanno notato una Volkswagen Polo con a bordo due giovani sospetti e hanno deciso di fermarli per un controllo.

In risposta all’intervento dei carabinieri, la vettura ha accelerato per tentare di seminarli. Ne è nato un inseguimento sulle strade al confine tra la provincia di Monza e quelle di Como e Lecco. Per quasi una ventina di minuti la Polo ha sfrecciato compiendo anche manovre pericolose pur di evitare di essere fermata della pattuglia.

Una corsa finita in via Verdi a Veduggio, dove i due giovani hanno abbandonato l’auto, scappando a piedi. Se il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce, il guidatore 23enne è stato invece bloccato dai carabinieri.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 21 dosi di cocaina e 8 grammi di hashish, oltre che 270 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma carabinieri di Seregno fino al processo per direttissima che si è svolto martedì al tribunale di Monza al termine del quale il 23enne è stato posto all’obbligo di dimora nel comune di Oggiono.