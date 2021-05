Fuori strada con la moto a Santa Maria Hoè. Grave un biker

Due i motociclisti coinvolti

La loro moto è finita contro il guardrail

SANTA MARIA HOE’ – Incidente stradale questa mattina, domenica 16 maggio, in via Papa Giovanni XXIII, la strada provinciale 58 che da Santa Maria Hoè porta verso Colle Brianza.

Stando ad una prima ricostruzione della dinamica, la moto, su cui viaggiavano un ragazzo di 24 anni residente a Verderio, e una ragazza di 25 anni di Meda, avrebbe sbandato uscendo fuori strada e finendo contro il guardrail.

A chiamare i soccorsi, pochi minuti prima delle 11, alcuni amici che stavano facendo lo stesso giro in moto.

Il ragazzo, più grave, è stato portato in codice rosso con l’elicottero di Como all’ospedale Manzoni di Lecco. La 25enne, invece, è stata trasportata al pronto soccorso di Merate in codice giallo per via di un trauma alla gamba.

Sul posto, per accertare i dettagli dell’incidente, i carabinieri e la polizia locale di Santa Maria Hoè.