Galbiate, esce di strada con l’auto: muore 19enne di Oggiono

E’ successo giovedì, intorno alle 19 in via Milano

Il giovane ha perso il controllo dell’auto uscendo di strada

GALBIATE – Tragico incidente in via Milano a Galbiate, nella prima serata di giovedì: un ragazzo di 19 anni, Lorenzo Arosio, residente a Oggiono, è morto a seguito delle ferite riportate dopo essere uscito fuori di strada con l’auto con cui stava viaggiando da Galbiate in direzione Oggiono.

Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente, ma sembrerebbe che il giovane all’improvviso abbia perso il controllo dell’auto sbandando e finendo contro un albero, per poi uscire di strada poco prima dell’inizio del guardrail.

Sul posto si sono precipitati in codice rosso i soccorsi, automedica e ambulanza, ma per il giovane purtroppo non c’è stato niente da fare. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.