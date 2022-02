L’incidente questa sera, domenica, sulla provinciale a Galbiate

Giovane guidatore finisce con l’auto contro un palo della luce

GALBIATE – E’ stato trasportato in ospedale con traumi fortunatamente non gravi, il 25enne soccorso nella prima serata di domenica a Galbiate sulla Strada Provinciale 70 dopo essersi schiantato con la propria auto contro un palo della luce.

Il ragazzo proveniva da via 2 Giugno e ha svoltato alla rotonda in direzione di Bartesate, quando ha perso il controllo del mezzo, per cause al vaglio dei Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza del volontari di Calolzio, un’automedica del 118, i Vigili del Fuoco con gli uomini dell’Arma e la Polizia Locale.