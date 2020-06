Galbiate. Gravissimo malore per un 26enne, trasportato in ospedale

Giovane colpito da arresto cardiaco in prossimità della baita degli alpini a Galbiate

Trasportato in ospedale in codice ‘rosso’

GALBIATE – Avrebbe accusato un improvviso e grave malore il giovane di 26 anni soccorso sul Monte Barro, nel territorio comunale di Galbiate.

Allertato anche il soccorso alpino il cui intervento non è stato necessario in quanto il ragazzo era in prossimità della strada, non lontano dalla baita degli Alpini, ed è stato raggiunto dai sanitari della Croce Rossa in ambulanza e dal personale del 118. Al loro arrivo, i sanitari hanno trovato il 26enne in arresto cardiaco e hanno cercato di rianimarlo.

Poi la corsa in ospedale a Lecco in codice rosso. Seguiranno eventuali aggiornamenti.