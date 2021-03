Fiamme in serata a Galbiate, brucia un deposito agricolo

E’ successo in località Bartesate, pompieri al lavoro. Due persone soccorse per intossicazione

GALBIATE – Un grosso incendio si è sviluppato in tarda serata a Galbiate: a fuoco un deposito agricolo in località Bartesate.

Diverse squadre dei pompieri sono intervenute per spegnere le fiamme. Dal comando dei Vigili del fuoco di Lecco sono state inviate un autopompa e un autobotte, a cui si è aggiunta anche un autopompa dal distaccamento di Valmadrera e un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera.

Nell’episodio sono state soccorse persone, residenti nell’abitazione accanto al capanno, trasportate in ospedale per un’intossicazione a causa del fumo provocato dal rogo. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Le cause del rogo al momento non sono note.