Galbiate: uomo trovato senza vita fuori da una ditta a Sala al Barro

L’allarme è scattato questa sera, giovedì, intorno alle 21

A lanciare la richiesta ai soccorsi alcuni lavoratori: sul posto le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto

GALBIATE – Lo hanno trovato senza vita fuori da una ditta, sembrerebbe in stato avanzato di decomposizione.

A lanciare l’allarme, questa sera, giovedì 16 luglio, intorno alle 21 in via Monte Oliveto nell’area esterna di un’azienda, sarebbero stati alcuni lavoratori che hanno notato un corpo di una persona steso a terra.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con l’invio sul posto, in codice rosso, dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio.

Purtroppo però per l’uomo non c’è stato niente da fare e non si è potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine a cui spetterà il compito di risalire all’identità della persona, ricostruendo anche nel dettaglio quanto accaduto.