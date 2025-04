E’ successo ieri sera, giovedì

GARBAGNATE MONASTERO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, giovedì, a Garbagnate per un incendio auto con motore termico.

L’allarme è scattato poco dopo le 22, in posto i Vigili del Fuoco di Lecco e Valmadrera che hanno operato per circa due ore per domare il rogo.