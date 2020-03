Garbagnate M.ro. Spaccio in un capannone abbandonato, due arresti

Blitz della polizia, arrestati due giovani

Espulsione dal territorio nazionale

GARBAGNATE MONASTERO – La Polizia di Stato della Questura di Lecco, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni (anche dalla piattaforma YouPol) di spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenute nella serata di ieri (5 marzo) all’interno di un capannone abbandonato in via Gemelli a Garbagnate Monastero.

Il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, dopo un breve appostamento, hanno notato l’arrivo di un cliente che riceveva sostanza in cambio di denaro da parte di un magrebino che era appena uscito dal capannone. Mentre il cliente si allontanava velocemente gli agenti hanno fatto irruzione nel capannone. Lì hanno trovato due magrebini seduti attorno a un mattone utilizzato per la preparazione delle dosi, con bilancino e bustine per l’immediato confezionamento.

I due soggetti, S.E.M. del 1996 e U.D. del 1991, entrambi clandestini, hanno tentato un’inutile fuga. Immediatamente sono stati bloccati e arrestati per spaccio e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti. Infatti, indosso ai malviventi sono stati rinvenuti circa 50 grammi di cocaina, oltre a quasi 200 euro in banconote di piccolo taglio.

Al termine del giudizio di convalida e del rito direttissimo i due spacciatori sono stati condannati a un anno e nove mesi con pena sospesa. Il Questore di Lecco, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, ha immediatamente attivato le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.