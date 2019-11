Mamma e papà stavano andando a Erba da Casatenovo quando hanno dovuto fermarsi

Sul posto un’ambulanza dell’Sos Lurago, la bimba è nata poco dopo le 5.30. Lei e la mamma stanno bene

CASATENOVO – Aveva fretta di venire al mondo la piccola Ksenia, partorita nella notte tra domenica e lunedì nel parcheggio del Comune di Lambrugo. I suoi genitori stavano viaggiando da Casatenovo verso l’Ospedale di Erba ma all’altezza del comune erbese hanno dovuto fermarsi, allertando i soccorsi.

Sul posto si è portata un’ambulanza dell’Sos Lurago: sono stati proprio i soccorritori a condividere la storia a lieto fine sul proprio profilo facebook.

“Il nostro equipaggio ha raggiunto la famiglia in un posteggio del Comune di Lambrugo, poco dopo, alle 5.30, a bordo della nostra ambulanza nasceva la piccola Ksenia. All’arrivo dell’automedica la bimba era tra le braccia della sua giovane mamma. Entrambe stanno bene. Un grazie di cuore al nostro equipaggio, a Peppo, Luca, GioGio e Sara, per essere stati protagonisti in questa bellissima storia!”.

Oggi in sede l’associazione di soccorso ha appeso un bel fiocco rosa: “Anche questa è Sos Lurago, benvenuta Ksenia!”.