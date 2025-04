Grave infortunio sul lavoro a Oggiono: operaio trasportato in codice rosso al Sant’Anna

Un operaio di 41 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Oggiono. L’uomo ha riportato un taglio profondo a una coscia

OGGIONO – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Oggiono. Erano circa le 17:37 quando un uomo di 41 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava in via Dante Alighieri.

L’uomo era impegnato in lavori di manutenzione su alcune condutture idriche quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha riportato un profondo taglio a una coscia, rendendo necessario l’intervento immediato dei mezzi di emergenza. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha disposto l’invio sul posto di un’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Besana, attivando nel frattempo anche i Carabinieri della Compagnia di Merate e l’ATS Brianza – Lecco, come previsto nei casi di infortunio sul lavoro.

L’operaio è stato soccorso e stabilizzato sul posto, per poi essere trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è arrivato alle 19:20. Le sue condizioni sono serie, ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul decorso clinico.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Saranno ora le autorità competenti a fare luce sull’esatta successione dei fatti e a verificare l’eventuale rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I rilievi dei Carabinieri e l’intervento dell’ATS saranno determinanti per ricostruire l’episodio.