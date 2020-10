Grignetta e Monte Barro: due persone soccorse dai Vigili del Fuoco

Un escursionista disperso in Grignetta, ritrovato dall’elicottero dei pompieri

A San Michele del Monte Barro un uomo è caduto da una riva

GALBIATE / MANDELLO – Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di giovedì sui monti lecchesi, in soccorso di una persona è caduta da una riva in località san Michele nel comune di Galbiate e per la ricerca di un escursionista perso sulla Grignetta.

Entrambe le operazioni di soccorso, fortunatamente, si sono concluse in modo positivo con i due coinvolti riportati in salvo.

A Galbiate l’uomo caduto da una scarpata accanto alla strada è stato consegnato alle cure dei sanitari, giunti in ambulanza e automedica. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale.

In Grignetta è stato l’elicottero Drago82 dei pompieri dell’elinucleo di Malpensa ad individuare l’escursionista e a riportarlo a valle, in buone condizioni di salute.