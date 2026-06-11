Il mondo del ciclismo piange la morte di Tino Conti, campione negli anni Settanta

I funerali verranno celebrati sabato nella chiesa parrocchiale di Cibrone

Tra le imprese compiute da Tino Conti la vittoria alle Tre Valli Varesine nel 1974 e il terzo posto ai mondiali di Ostuni nel 1976

NIBIONNO – Mondo del ciclismo in lutto per la scomparsa di Costantino Tino Conti, professionista delle due ruote dal 1969 al 1978, passato alla storia per la vittoria della Tre Valli Varesine e il terzo posto ai mondiali di Ostuni nel 1976.

Nato a Nibionno il 26 settembre del 1945, Conti è morto oggi, giovedì 11 giugno, lasciando il ricordo non solo di un grande sportivo ma anche di un uomo innamorato della vita.

A ricordarlo, tra gli altri, è la sindaca Laura Di Terlizzi: “Le sue imprese sportive hanno regalato gioie, emozioni e orgoglio a un intero territorio: Tino è stato un atleta straordinario, capace di entusiasmare e ispirare con la sua forza, la sua determinazione e il suo talento Dietro quell’apparenza forte e temprata dallo sport, c’era però una persona profondamente umana, gentile, rispettosa, capace di legare con tutti. È questo il ricordo che custodiamo: non solo il campione, ma l’uomo che è stato”.

Anche gli amici del Museo del Ghisallo hanno voluto tributargli un post sui social ricordando i tanti suoi successi e le imprese che lo hanno reso una leggenda del ciclismo.

Già fissati i funerali che verranno celebrati sabato pomeriggio, 13 giugno, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Carlo a Cibrone. Conti lascia la moglie Carla e la sorella Agnese.