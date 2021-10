Attimi di paura nel primo pomeriggio in zona Nibionno

Intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco e Monza

NIBIONNO – Intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco e Monza poco prima della 14 di oggi, mercoledì 20 ottobre, per un furgoncino a metano in fiamme sulla SS36. L’incidente è avvenuto all’altezza di Nibionno, in direzione Milano (Sud).

Per consentire i lavori di spegnimento del mezzo e per la pericolosità della situazione la carreggiata Sud è stata chiusa al traffico. Non ci sarebbero fortunatamente persone coinvolte.