ROGENO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì, in via delle Vigne a Rogeno. L’allarme è scattato intorno alle 18.30 per l’incendio di un’automobile. Sul posto si sino precipitati i Vigili del Fuoco dal comando di Lecco con due autopompe, supportati dai colleghi del distaccamento di Erba. C’è voluta circa un’ora di lavoro per spegnere le fiamme.