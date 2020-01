Incendio alla Limonta di Costa Masnaga, soccorsi sul posto

Bruciato il filtro di un macchinario per l’aspirazione

Sul posto i Vigili del Fuoco, quattro persone sono state soccorse

COSTA MASNAGA – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di giovedì in via Cesare Battisti, presso lo stabilimento Limonta. L’allarme è scattato intorno alle 21 per un principio di incendio che avrebbe interessato il filtro di un macchinario di aspirazione.

Sul posto si sono portate diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Lecco e anche di Erba: fortunatamente il rogo è stato subito contenuto dal personale della ditta presente grazie agli estintori presenti nel capannone. All’arrivo dei pompieri l’incendio era già stato praticamente domato.

Per quattro persone è stato necessario l’intervento dei sanitari a causa di un’intossicazione dovuta probabilmente, come appreso, alle polveri degli estintori. Tutti sono stati soccorsi in codice giallo.