Incendio all’alba al campeggio di Civate. A fuoco due bungalow

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 5.40 di domenica

Coinvolte tre persone, due ragazzi minorenni ed una donna di 44 anni, che stando a quanto appreso sarebbero illesi

CIVATE – Tanta paura, ma fortunatamente non ci sarebbero conseguenze gravi in seguito all’incendio che stamattina ha interessato due bungalow del camping di Isella, a Civate.

Ancora da chiarire l’origine del rogo scoppiato all’alba e spento da 3 squadre dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta l’auto medica e l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio che ha prestato soccorso alle persone, due ragazzi di 13 e 15 anni ed una donna 44enne, per i quali non è stato necessario il trasporto in ospedale.