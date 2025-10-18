Incendio in una taverna a Colle Brianza: intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme si sono sviluppate questa mattina intorno alle 10 dalla cucina
I pompieri hanno lavorato circa due ore per mettere in sicurezza l’area
COLLE BRIANZA – Attimi di apprensione questa mattina, intorno alle 10, per un incendio scoppiato nella cucina di una taverna a Colle Brianza.
Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco, impegnati con una squadra in un intervento di soccorso tecnico urgente durato circa due ore.
Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, il rogo è stato circoscritto e domato prima che potesse estendersi ad altri ambienti dell’abitazione.
Conclusa la fase di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica dei locali, verificando l’assenza di ulteriori focolai.
Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo danni materiali alla taverna. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.