ROGENO – Intervento dei Vigili del Fuoco in mattinata a Rogeno, in via Binda, per estinguere un incendio scoppiato nei pressi della scuola dell’infanzia. Le fiamme hanno intaccato il sottotetto.

In posto sono intervenuti tre automezzi da Lecco (Aps, Autobotte e Autoscala) e uno da Erba. L’intervento è durato circa un’ora e mezza.