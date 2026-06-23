Incidente a Galbiate lungo la provinciale per Colle: grave motociclista

E’ successo intorno alle 13 di oggi, martedì

L’uomo di 82 anni è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale a Bergamo

GALBIATE – Brutto incidente poco dopo le 13 di oggi, martedì 23 giugno, lungo la strada provinciale che sale a Colle Brianza: un motociclista di 82 anni è finito a terra con violenza, sbalzato violentemente dalla sella della moto dopo l’urto con una macchina in transito. Nella caduta l’uomo avrebbe picchiato la testa contro l’asfalto, rimediando un brutto trauma cranico.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto in codice rosso di un’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate e dell’autoinfermieristica.

In volo, da Bergamo, è decollato anche l’elisoccorso: l’uomo alla guida della moto è stato preso in carico dai sanitari e trasportato in elicottero al Papa Giovanni XXIII in gravissime condizioni.

Sul posto si sono portate le forze dell’ordine a cui spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto.