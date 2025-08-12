Incidente a Gera Lario, morto motociclista di Cesana Brianza

La vittima è Lazzaro Valsecchi, 46 anni

Il tragico incidente verso le 14 di lunedì lungo la Statale Regina

CESANA BRIANZA – E’ di Cesana Brianza il motociclista di 46 anni vittima del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio, lunedì, a Gera Lario, lungo la Statale Regina. Lazzaro Valsecchi il nome della vittima.

L’incidente è successo poco prima delle 14, la moto guidata dal 46enne si è scontrata violentemente contro un’auto guidata da una 30enne. Gravissime sin da subito le condizioni del centauro soccorso in posto da due ambulanze e l’automedica. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Menaggio.

Nonostante il prodigarsi dei soccorritori il 46enne è spirato poco dopo il ricovero all’Ospedale di Gravedona. Sotto shock la conducente dell’auto, portata in ospedale in codice verde per accertamenti.