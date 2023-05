Incidente a Oggiono. Cade con una motocariola in zona impervia, 84enne elisoccorso

L’incidente è avvenuto alle 19 circa di questa sera in via Per la rossa.

Vigili del Fuoco sul posto per soccorrere l’anziano signore

OGGIONO – Un uomo di 84 anni a bordo di una motocariola è caduto in zona impervia in via Per la rossa a Oggiono.

Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco intervenuti in forze da Lecco con 2 squadre (prima partenza e squadra SAF) e da Valmadrera con un APS per soccorrere l’uomo.

L’84enne è stato recuperato e affidato allo staff medico-sanitario giunto sul posto con automedica, ambulanza ed elisoccorso decollato da Bergamo a bordo del quale l’anziano signore è stato ricoverato all’ospedale in codice giallo.