Incidente a Oggiono: un’auto ribaltata e cinque persone soccorse

Soccorsi in via per Annone, lungo la Sp49, nella mattinata di oggi

Inevitabili le conseguenze alla circolazione stradale con code e rallentamenti

OGGIONO – Brutto incidente stradale alle ore 7.30 di oggi, martedì 21 aprile, a Oggiono, lungo la Strada Provinciale 49 che collega il paese con Annone Brianza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la prima partenza da Lecco, insieme a due ambulanze (Volontari del Soccorso di Calolzio e Croce Verde di Bosisio), all’auto infermieristica da Molteno e ai Carabinieri.

Nell’incidente stradale un’auto si è ribaltata: sono state soccorse cinque persone di 10, 19, 23, 50 e 88 anni. Inevitabili le conseguenze alla circolazione stradale con code e rallentamenti in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza.