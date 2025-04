Incidente in moto a Dolzago, allertato anche l’elisoccorso

L’allarme è scattato poco prima delle 10 di oggi, venerdì

Inevitabili i disagi alla circolazione lungo la trafficata arteria

DOLZAGO – Incidente poco prima delle ore 10 di oggi, venerdì 11 aprile, in via Provinciale a Dolzago. I soccorsi sono stati allertati in seguito a una caduta in moto: sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Merate, l’auto infermieristica da Molteno e l’elisoccorso di Milano.

I soccorritori stanno intervenendo con il codice di massima gravità (rosso). Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabili i disagi alla circolazione lungo la trafficata arteria.

Maggiori informazioni appena possibile