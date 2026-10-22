Incidente in Statale 36 tra Bulciago e Costa Masnaga, rallentamenti in direzione nord

E’ successo poco prima delle 15.30

In posto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine

COSTA MASNAGA – Incidente stradale lungo la Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, in direzione Nord, nel tratto compreso tra Bulciago e l’uscita per Costa Masnaga sud. I Vigili del Fuoco di Lecco sono attualmente impegnati sul posto con le squadre di soccorso, intervenute per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti.

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche il personale sanitario e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di assistenza e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Una donna di 54 anni è stata soccorsa in codice verde e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

L’incidente sta provocando rallentamenti e disagi alla circolazione lungo il tratto interessato. Si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza.